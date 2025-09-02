007 First Light: State of Play in Aussicht

Abseits der formalen Ankündigung im Juni gab es bisher noch nicht viel von "007 First Light" zu sehen. Das wird sich jedoch schon morgen um 20 Uhr ändern.

IO Interactive kündigt nämlich an, dass dann ein State of Play zu besagtem "007 First Light" auf den üblichen Kanälen ausgestrahlt wird. Das Einschalten dürfte sich lohnen, denn inhaltliche Informationen zu der Präsentation haben wir auch schon:

Der Showcase wird insgesamt über 30 Minuten lang Gameplay aus "007 First Light" zeigen, darunter etwa James Bonds erste Mission als MI6-Rekrut, gefolgt von Einblicken von IO Interactive. Danach sollten wir also eine gute Übersicht haben, was von dem Spiel zu erwarten ist.

Nach aktuellem Stand erscheint "007 First Light" im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC, aber nach der morgigen Präsentation könnten wir diesbezüglich ja theoretisch auch genauere Informationen haben.