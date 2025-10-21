007 First Light: Beteiligung von Lana Del Rey?

Es könnte sein, dass die US-Sängerin Lana Del Rey am Titelsong von "007 First Light" beteiligt ist. Zumindest wurde jetzt ein erster Indikator dafür gesichtet, der diesbezüglich Hoffnung macht.

Aber fassen wir mal zusammen: Laut einer Registrierung bei der amerikanischen Verwertungsgesellschaft ASCAP wurde mittlerweile ein neuer Song mit dem Titel "First Light" eingetragen, welcher auf eine Verbindung zur gleichnamigen Produktion hindeuten könnte. Fans auf Reddit entdeckten irgendwann den Eintrag und brachten ihn mit dem Spiel in Zusammenhang. Offiziell bestätigt ist bisher natürlich noch nichts.

Anfang September wurde ein separates State of Play zu "007 First Light" auf den üblichen Kanälen ausgestrahlt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erscheint am 27. März 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.