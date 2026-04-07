007 First Light - Beyond the Light

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben die dritte Episode von "Beyond the Light" veröffentlicht. Die Reihe bietet Einblicke in die Entwicklung von "007 First Light". In der neuen Folge beschreibt IO Interactive den narrativen Grundstein und wie ihr die Entstehung von James Bond im Spiel erlebt. Dabei wird eine junge Perspektive auf die Spionagewelt eingenommen.

Main Writer Michael Vogt erklärt in der Folge, wie die Geschichte entwickelt wurde. Struktur, Charakterentwicklung und Thematik werden mit den Level Designern zu einem interaktiven Erlebnis geformt. Ein junger Bond beeinflusst die Tonalität: Die Welt ist abenteuerlich, da er sich erst beweisen möchte. Sein Charakter wird durch Charisma, Kühnheit, Gelassenheit und Idealismus geprägt.

"007 First Light" erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC.