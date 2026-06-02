007 First Light: Entwicklungskosten bekannt

Inzwischen kennen wir auch die Entwicklungskosten von "007 First Light". Demnach liegen diese deutlich im dreistelligen Millionenbereich.

So vermeldet die dänische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt DR, dass die Entwicklungskosten von "007 First Light" bei 174 Millionen Euro liegen. Dort hatte man auch ein Interview mit Hakan B. Abrak, dem CEO und Miteigentümer von IO Interactive, geführt.

Wir konnten "007 First Light" pünktlich zum Launch ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren umfangreichen Test des Action-Adventures findet ihr an dieser Stelle.

"007 First Light" erschien am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im dritten Quartal.