007 First Light: Rules of Spycraft

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben einen neuen Trailer zu "007 First Light" veröffentlicht. Das Video mit dem Titel "Rules of Spycraft" zeigt, wie ihr euch als MI6-Rekrut eure 007-Nummer verdienen müsst. In dieser Origin-Story entscheidet ihr selbst, ob ihr Situationen durch Schleichen, Bluffen oder im Kampf löst.

Das Gameplay setzt auf Kreativität und verschiedene Spielstile:

Spycraft: ihr infiltriert Orte, beobachtet die Umgebung und sammelt Informationen. Durch das Belauschen von Gesprächen oder soziale Tarnung bewegt ihr euch unbemerkt durch bewachte Bereiche.

ihr infiltriert Orte, beobachtet die Umgebung und sammelt Informationen. Durch das Belauschen von Gesprächen oder soziale Tarnung bewegt ihr euch unbemerkt durch bewachte Bereiche. Gadgets: Die Q-Abteilung stattet euch mit Werkzeugen aus. Dazu gehören die Q-Linse zum Markieren von Informationen, die Q-Watch für Interaktionen sowie ein Laser-Armband und ein Pfeil-Handy zur lautlosen Ausschaltung von Hindernissen. Auch Rauchkapseln und Sprengminen stehen euch zur Verfügung.

Die Q-Abteilung stattet euch mit Werkzeugen aus. Dazu gehören die Q-Linse zum Markieren von Informationen, die Q-Watch für Interaktionen sowie ein Laser-Armband und ein Pfeil-Handy zur lautlosen Ausschaltung von Hindernissen. Auch Rauchkapseln und Sprengminen stehen euch zur Verfügung. Combat: Wenn ihr entdeckt werdet, ist taktisches Vorgehen gefragt. ihr nutzt Nahkampfangriffe oder verlangsamt per Fokus die Zeit für präzise Schüsse. Leere Waffen können zudem auf Gegner geworfen werden, um sie zu betäuben. $

TacSim: Das taktische Simulationsprogramm

Nach Abschluss der Ausbildung schaltet ihr den Modus TacSim unter der Leitung von Dr. Selina Tan frei. In dieser MI6-Umgebung absolviert ihr Missionen, um eure Fähigkeiten zu verbessern.

Bewertungen: Für jede Mission erhaltet ihr eine Agentenbewertung, mit der ihr euch auf weltweiten Ranglisten messen könnt.

Für jede Mission erhaltet ihr eine Agentenbewertung, mit der ihr euch auf weltweiten Ranglisten messen könnt. Belohnungen: Durch das Sammeln von XP und Intel schaltet ihr höhere Freigabe-Level sowie neue Skins für Waffen und Gadgets frei.

"007 First Light" erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Eine Version für Nintendo Switch 2 folgt im Sommer 2026.