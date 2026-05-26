007 First Light: Atmosphärische Gameplay-Impressionen

Nachdem sie zuvor bereits geleakt waren, hat IO Interactive mittlerweile auch hochoffiziell die ersten 13 Minuten aus "007 First Light" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier sind sie:

Hier sehen wir also, wie "007 First Light" beginnt. Dabei setzt man hauptsächlich auf atmosphärische Sequenzen und wir werden zudem langsam in die Story eingeführt. Desweiteren macht man uns mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut. Vor allem noch unentschlossenen Käufern könnte das Material eine echte Hilfe sein.

Erst gestern erfuhren wir den genauen Downloadumfang der PS5-Version von "007 First Light". Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im Laufe des dritten Quartals.