007 First Light: Keine Demo in Planung

IO Interactive hat jetzt klargestellt, dass es keine Demo von "007 First Light" geben wird. Zudem gab es interessante Neuigkeiten zur Erzählstruktur des Action-Adventures.

So erklärt IO Interactive, dass man angesichts des nahen Launchtermins auf eine Demo von "007 First Light" verzichtet. Die Qualität des finalen Spiels soll nicht unter der Fertigstellung eines spielbaren Appetithappens leiden müssen.

Zudem bestätigten die Entwickler, dass "007 First Light" keine unterschiedlichen Enden oder verzweigten Storyverläufe bieten wird. Stattdessen setzt man auf eine klar vorgegebene Handlung mit festem Abschluss: Laut des Studios steht eine gezielte narrative Erfahrung im Mittelpunkt, deren Ende bewusst fest definiert wurde.

Erst gestern wurde bekannt, dass IO Interactives CEO Hakan Abrak einen Nachfolger von "007 First Light" durchaus für möglich hält. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"007 First Light" erscheint am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im Laufe des dritten Quartals.