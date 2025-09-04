007 First Light: Das komplette State of Play von gestern

Gestern um 20 Uhr wurde bekanntlich 30 Minuten lang ein separates State of Play zu "007 First Light" ausgestrahlt. Wer es verpasst hat, kann es jetzt nachholen.

Inhaltlich erzählt "007 First Light" eine eigenständige Ursprungsgeschichte des berühmtesten Geheimagenten der Welt. Wir erleben James Bond darin als jungen, noch ungestümen Rekruten, welcher nach einem heldenhaften Einsatz in das wiederbelebte Doppelnull-Programm aufgenommen wird. Als eine Mission zur Verhinderung eines abtrünnigen Agenten tragisch scheitert, schliesst er sich dann widerwillig mit seinem Mentor Greenway zusammen. Gemeinsam decken sie eine komplexe Verschwörung auf, die einen Staatsstreich auslösen könnte.

Die Handlung führt durch eindrucksvolle Schauplätze und verbindet Agentenspannung mit imposanten Momenten. Dabei stehen uns vielfältige Herangehensweisen offen. Ob lautlos mit Tarnung und Gadgets, in direkter Konfrontation oder über geschickte Täuschungen - jede Entscheidung prägt den Verlauf einer Missionen. Actionreiche Kämpfe, filmreife Inszenierungen und ikonische Fahrzeuge runden das Erlebnis ab.

Wir können generell mit Missionen rechnen, die sowohl lineare als auch offene Strukturen verbinden. Die Form orientiert sich immer am dramaturgischen Bedarf. Ein Ressourcen- und Instinkt-System soll Bonds Intuition und Charme abbilden und eröffnet Möglichkeiten wie Bluff oder Ablenkung. Verkleidungen, ein zentrales Element der Hitman-Reihe, treten in den Hintergrund. Stattdessen rückt Bonds soziale Manipulation in den Vordergrund.

Die Charakterentwicklung ist gleichzeitig an die Handlung geknüpft: Gadgets werden langsam freigeschaltet, Bond reift schrittweise vom unerfahrenen Kämpfer zum Geheimagenten. Neben grossen Schauplätzen wie dem MI6 wird zudem Wert auf Immersion und Atmosphäre gelegt. Missionen lassen sich erneut mit veränderten Vorgehensweisen spielen, was die Wiederspielbarkeit erhöhen soll.

Und die wichtigste Info zum Schluss: "007 First Light" erscheint am 27. März 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.