Der Titelsong zu 007 First Light von Lana Del Rey und David Arnold

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben bekannt gegeben, dass Lana Del Rey den offiziellen Titelsong für das kommende Spiel "007 First Light" performt. Das Spiel bietet eine Neuinterpretation der Origin-Story von James Bond.

Die Enthüllung der Titelsequenz erfolgt am 17. April um 21.00 Uhr (CEST) unter anderem auf Youtube.

Der Titel wurde von Lana Del Rey gemeinsam mit David Arnold geschrieben und komponiert. Für Arnold bedeutet dies eine Rückkehr zum Bond-Franchise. Wenn ihr den Song hören möchtet, findet ihr ihn ab sofort auf den gängigen Streaming-Plattformen.

Die zugehörige Titelsequenz könnt ihr euch am 17. April um 20.00 Uhr ansehen. Die Premiere findet auf den offiziellen Kanälen des Spiels statt:

"Es ist eine Freude mitzuerleben, wie zwei so aussergewöhnliche Talente wie Lana Del Rey und David Arnold ihre Kräfte bündeln. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit fühlt sich sofort nach ‚Bond‘ an und bringt gleichzeitig eine frische Identität für 007 First Light mit sich. Bonds Rückkehr in die Welt der Videospiele ist für uns bei IO Interactive ein Meilenstein, und ein Titelsong dieser Qualität macht es noch besonderer."

Hakan Abrak, CEO von IO Interactive

"Die Musik von James Bond war schon immer ein zentraler Bestandteil seiner Identität. Ein Titelsong muss uns etwas über die Welt erzählen, die wir hier betreten. Er muss faszinieren, begeistern und uns hineinziehen. Dieser Song reiht sich in eine lange Tradition genreprägender Stücke ein, von denen jedes einen stilistischen Massstab setzt und zum beeindruckenden Erbe des ‚Bond-Songs‘ beiträgt. Deshalb war ich so begeistert, mit Lana zu arbeiten – einer Künstlerin, die Eleganz, Atmosphäre und ihren ganz eigenen Charakter in dieses Werk eingebracht hat. Ich hoffe, dass dieser Song die Welt von Bond einem ganz neuen Publikum eröffnet."

David Arnold