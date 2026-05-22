007 First Light: Der Launch-Trailer

IO Interactive hat heute den Launch-Trailer für "007 First Light" veröffentlicht. Das Spiel erzählt eine komplett eigenständige, neu interpretierte James-Bond-Ursprungsgeschichte.

In "007 First Light" betritt James Bond (gespielt von Patrick Gibson) die Spionagewelt, nachdem er auf einer Mission in Island die Aufmerksamkeit des MI6 auf sich gezogen hat. Bond findet in M (Priyanga Burford) eine unerwartete Fürsprecherin, die seine Fähigkeit erkennt, unter Druck gelassen zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dieses Vertrauen wird jedoch von John Greenway (Lennie James) auf die Probe gestellt – einem ehemaligen 00-Agenten und kompromisslosen Ausbilder des Programms, dessen auf klaren Regeln und Disziplin basierende Philosophie im Konflikt zu Bonds Stil steht, der vielmehr auf seinen Instinkt und sein Improvisationstalent vertraut. Als die Rückkehr des abtrünnigen 009 zur ersten echten Bewährungsprobe des 00-Programms wird, begibt sich Bond auf eine Mission rund um den Globus – von den ruhigen Karpaten bis zum gefährlichen Schwarzmarkt von Aleph und weiter in das Versteck des unberechenbaren Bawma (Lenny Kravitz).

*"007 First Light" erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC sowie im Sommer 2026 für Nintendo Switch 2. *