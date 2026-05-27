007 First Light im Launch-Trailer

IO Interactive und Amazon MGM Studios feiern heute den weltweiten Release von "007 First Light". Das Spiel ist eine vollkommen eigenständige, neu interpretierte Origin-Story eines jungen James Bonds, der sich seinen Platz im Elite-Ausbildungsprogramm des MI6 verdient.

In "007 First Light" schlüpft ihr in die Rolle des 26-jährigen James Bond, eines vielversprechenden, aber gelegentlich ungestümen Flugzeugbesatzungsmitglieds der Royal Navy, das für das strenge Trainingsprogramm des einst angesehenen und nun wiederbelebten Elite-"00"-Programms vom MI6 rekrutiert wird. Zum ersten Mal in einem Videospiel erleben Fans Bonds Aufstieg im MI6 vom Rekruten zum vollwertigen Spion, während sein scharfer Instinkt, sein Einfallsreichtum und sein Heldentum ihn durch die Ränge und in die Welt hochriskanter verdeckter Operationen führen.

"Mit 007 First Light wollten wir das gewaltige Erbe von 007 würdigen und gleichzeitig ein Bond-Spielerlebnis schaffen, wie es noch keines zuvor gab. Unser Bond muss sich noch finden und Spieler begleiten ihn auf diesem Weg. Instinkt, Intelligenz und ein unbändiger Wille formen letztlich den Bond, den Fans kennen und lieben."

Hakan Abrak, CEO von IO Interactive

"007 First Light" ist ab sofort erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und für PC.