Lenny Kravitz in 007 First Light

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben angekündigt, das Grammy Award-Gewinner Lenny Kravitz dem Cast von "007 First Light" beitritt. Er verkörpert den Piratenkönig Bawma, der charismatische und unberechenbare Anführer eines mächtigen Waffen-Schwarzmarkt-Netzwerks. Bawma ist eine Figur, die die Grenze zwischen Verbündetem und Gegner in Bonds Geschichte verschwimmen lässt. Zum ersten Mal finden sich Aussehen und Stimme von Lenny Kravitz in einem Videospiel.

"Das Bond-Franchise hat ein solch unglaubliches Erbe in Videospielen, daher ist es grossartig, mit einem brandneuen Charakter wie Bawma diesem beizutreten. Er ist magnetisch und unberechenbar, es gibt eine Gefahr in ihm, aber auch Herz und Bestimmung. Er ist nicht nur ein Mann mit Macht; er ist ein Mann, der für jeden Zentimeter davon kämpfen muss. Diese Energie in 007s Welt zu bringen war unglaublich."

Lenny Kravitz

Während der Game Awards trat der Piratenkönig Bawma in einem neuen Trailer auf. In diesem hält er James Bond und John Greenway, Bonds Mentor beim MI6, in einer delikaten Situation fest, mit dem Ziel, Einfluss von ausserhalb zu entfernen. Lenny Kravitz schlüpft in die Rolle des Bawma und leiht ihm sowohl Stimme als auch Aussehen, in seiner ersten grossen Performance in einem Videospiel. Bawma ist der geheimnisvolle Anführer von Aleph, einem grossen Waffen-Schwarzmarkt-Netzwerk, das in der westlichen Hemisphäre operiert. Bereits mit siebzehn Jahren ist er in der Rangordnung der modernen Piraterie aufgestiegen und hat einen verlassenen Schiffsfriedhof in Mauretanien in die Grundlage seines Reichs verwandelt.

"Lenny bringt eine aussergewöhnliche Präsenz zu 007 First Light. Er ist ein einzigartiger Performer, mit unglaublichem Charisma, der perfekt zum Charakter von Bawma past. Er hat genau eingefangen, was wir uns vorgestellt haben: ein formidabler Mann, der sowohl Angst als auch Loyalität einflösst und einen grossen Einfluss auf Bonds Reise in die Welt der Spionage hat."

Hakan Abrak, CEO von IO Interactive

"007 First Light" erscheint am 27. März 2026 auf PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.