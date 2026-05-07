007 First Light: Nachfolger denkbar

Es könnte sein, dass eines Tages auch ein Nachfolger von "007 First Light" veröffentlicht wird. Dies ist aber mit einer sehr plausiblen Bedingung verknüpft.

So hat IO Interactives CEO Hakan Abrak jetzt erklärt, dass ein Sequel für "007 First Light" durchaus denkbar wäre. Bedingung dafür ist aber, dass der kommende Bond-Shooter ein kommerzieller Erfolg wird. Konkrete Zahlen nannte er in diesem Zusammenhang aber nicht.

Erst gestern hat ein Content Creator den ungefähren Umfang von "007 First Light" geschätzt. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erscheint am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im Laufe des dritten Quartals.