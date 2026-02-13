007 First Light: Neuer Story Trailer

IO Interactive hat einen neuen Story-Trailer zu "007 First Light" veröffentlicht. Dieser bietet einen Einblick in IO Interactives Version der Ursprünge von James Bond.

Der Story-Trailer bereitet die Bühne für eine globale Intrige. Bond wird vom MI6 rekrutiert und tritt in die Welt der Spionage ein, voller versteckter Absichten und ungesehenen Gefahren. Der Trailer gibt Einblicke in Bonds Abenteuer in Island, wo er durch sein schnelles Urteilsvermögen, seine Nervenstärke und seinen Einfallsreichtum die Aufmerksamkeit das Interesse des MI6 weckt. Der Geheimdienst wirft ihn daraufhin direkt in das harte Training seines frisch wiederbelebten 00-Programms. Der noch unerfahrene und teilweise leichtsinnige Bond (gespielt von Patrick Gibson) muss seine Instinkte an die Struktur und Disziplin dieser neuen Welt anpassen, wo Initiative nicht immer belohnt und Gehorsam oft erwartet wird.

"Mit 007 First Light möchten wir den Ursprung James Bonds neu interpretieren und die wichtigsten Momente erkunden, die ihn zu dem Agenten machten, den Fans kennen, aber noch nicht zu der Legende, die er einmal sein wird. Diese Version von Bond ist noch unerfahren und muss sich in der Welt der Spionage erst noch zurechtfinden. Er verfügt jedoch bereits über die Instinkte, Intelligenz und Entschlossenheit, die ihn als Top-Agenten auszeichnen. Die Spieler werden die unverkennbaren Qualitäten erkennen, die Bond von Anfang an ausmachen."

Hakan Abrak, CEO von IO Interactive

"007 First Light" erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.