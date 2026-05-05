007 First Light entsteht ohne KI-Einsatz

IO Interactive hat in Person von Art Director Rasmus Poulsen bestätigt, dass "007 First Light" ohne den Einsatz von generativer KI entsteht. Einblicke in den diesbezüglichen Entscheidungsprozess gewährte er auch.

So erklärt Poulsen, dass diese Entscheidung nach internen Abstimmungen innerhalb des Studios gefallen ist. Konkret wurde sie nach umfassenden Diskussionen auf Führungsebene getroffen. Einige Details dazu blieben aber offen.

Trotz thematischer Bezüge von "007 First Light" zu künstlicher Intelligenz und Rüstungsunternehmen betont Poulsen gleichzeitig, dass diese Inhalte rein narrativ behandelt werden. Das Projekt selbst kommt ohne generative KI in der Entwicklung aus.

Im April stellte ein ausführlicher Trailer einzelne Gameplay-Features von "007 First Light" genauer vor. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erscheint am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im Laufe des dritten Quartals.