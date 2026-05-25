007 First Light: Downloadumfang der PS5-Version

Noch in dieser Woche können wir uns bekanntlich in die Welt von "007 First Light" stürzen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So vermeldet PlayStation Game Size, dass der Downloadumfang von "007 First Light" auf der aktuellsten Sony-Konsole genau 50,799 GB beträgt. Das Pre-Loading ist schon möglich. Die anderen Versionen des Action-Adventures sollten sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Bereits in der vergangenen Woche war der Launchtrailer zu "007 First Light" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzunug folgt im Laufe des dritten Quartals.