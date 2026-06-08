007 First Light: Roadmap für das erste Jahr

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben die Inhalte für das erste Jahr von "007 First Light" vorgestellt. Geplant sind neue Story-Missionen, Schauplätze und regelmässige Updates für den Tactical-Simulation-Modus, damit ihr auch nach dem Release weiterhin beschäftigt seid.

Der Tactical-Simulation-Modus erhält im Lauf des Jahres neue Inhalte, die eure Fähigkeiten testen. In „The Workshop“ kehrt ihr nach Kensington zurück, in „Aston Martin Valhalla“ in die Berglandschaften der Slowakei. Ein weiteres Update bringt euch auf den Schwarzmarkt von Aleph in Mauretanien für Offroad-Rennen. Zudem reist ihr wieder ins Resort „The Pearl“ nach Vietnam, um einen neuen Feind auszuschalten. Bei Webb Industries wurde zudem eine unbekannte Technologie entdeckt. Dabei geht ihr einer Spur nach, die zu einem sehr gefährlichen Gegner führt.

Nach den Ereignissen in Mauretanien verbündet sich das MI6 mit dem Piratenkönig Bawma. Für die neuen Aufgaben erhaltet ihr von Q ein neues Gadget: die smarte Brille „Even G2 Display“ von Even Realities.

Im ersten Jahr erwarten euch weitere TacSim-Updates mit Gadget-Upgrades, neuen Waffen, Ranglisten-Herausforderungen, zusätzlichen Informationen, neuen Gegnern, kosmetischen Gegenständen, wiederkehrenden Fahrzeugen und neuen Spielszenarien. Auch eine „New Game+“-Option für die Hauptkampagne wird derzeit von den Entwicklern geprüft.

Im Sommer 2026 erscheint "007 First Light" für die Nintendo Switch 2.