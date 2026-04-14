007 First Light: Warnung vor Spoilern

Momentan wird ausdrücklich vor massiven Spoilern zu "007 First Light" gewarnt. Die genauen Hintergründe dazu kennen wir auch schon.

So hat eine Sicherheitslücke beim Indonesian Game Rating System dafür gesorgt, dass Gameplaymaterial aus dem späten Spielverlauf von "007 First Light" im Umlauf ist. Darunter ist angeblich auch ein ausführlicher Blick auf das Ende mit mehr als einer Stunde Umfang.

"Echoes of Aincrad", die Neuauflage von "Assassin's Creed IV: Black Flag" und "Castlevania: Belmont's Curse" sollen ebenfalls davon betroffen sein. Von diesen Titeln wurde aber online bisher noch kein Material gesichtet.

"007 First Light" erscheint am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgt im dritten Quartal.