007 First Light: Releasetermin der Switch-2-Version geleakt?

Vielleicht ist der Erscheinungstermin der Switch-2-Umsetzung von "007 First Light" mittlerweile geleakt. So könnte es sein, dass diese im September erscheint.

Konkret spricht ein Onlinehändler davon, dass "007 First Light" ab 16. September auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole verfügbar sein wird. IO Interactive hält sich bisher diesbezüglich bedeckt und spricht offiziell nur vom dritten Quartal. Zumindest bleibt schonmal festzuhalten, dass sich beide Angaben nicht ausschliessen würden.

Bereits Anfang Juni war die Roadmap für das erste Jahr von "007 First Light" vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erschien am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.