"007 First Light" mit neuen Systemanforderungen

Mit Spannung wird das von IOI Interactive entwickelte James-Bond-Abenteuer "007 First Light" erwartet. Jüngst erfuhr die Vorfreude jedoch einen deutlichen Dämpfer, als die Macher die durchaus hohen Systemanforderungen bekannt gaben. Glücklicherweise wurden diese nun „korrigiert“ beziehungsweise klargestellt.

Ursprünglich gab IOI an, dass "007 First Light" mindestens 32 Gigabyte RAM voraussetzt, was von der Community alles andere als wohlwollend aufgenommen wurde. Tatsächlich soll es sich hierbei jedoch um einen internen Kommunikationsfehler gehandelt haben, der via X-Post nun bereinigt wurde. Anstatt 32 GB sind demnach lediglich 16 GB notwendig, um das Spiel in 1080p und 60 FPS erleben zu können.

Logischerweise wird jedoch mehr Arbeitsspeicher vorausgesetzt, wenn das Spiel in höheren Auflösungen wie etwa 4K über den Bildschirm flimmern soll. Neben dem PC erscheint Bonds neuestes Abenteuer jedoch auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, die keine besonderen Hardwareanforderungen stellen.