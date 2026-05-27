007 First Light: Technik-Analyse zur PS5-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite von "007 First Light" auf der PS5 beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PS5-Fassung von "007 First Light" genau 13 Minuten lang thematisiert. Dabei kann das Action-Adventure bereits auf der Standardversion von Sonys aktuellster Konsole überzeugen. Besitzer einer PlayStation 5 Pro freuen sich über ein paar weitere optische Bonbons.

Auch wir konnten "007 First Light" bereits ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren Test des Spiels könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erscheint heute für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im dritten Quartal.