007 First Light: Packender Trailer

Entwickler und Publisher IO Interactive stimmt uns mit einem sehenswerten Trailer auf den baldigen Launch von "007 First Light" ein. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Unter dem Motto "Welcome to Vietnam" wird uns hier nämlich einer der Schauplätze von "007 First Light" fast drei Minuten lang näher vorgestellt. Dabei setzt man auf eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay, die Lust auf mehr macht.

IO Interactive hat bereits die ersten 13 Minuten aus "007 First Light" veröffentlicht. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im Laufe des dritten Quartals.