007 First Light: Offizieller Auszeichnungstrailer

Entwickler und Publisher IO Interactive hat mittlerweile auch den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "007 First Light" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich genau eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Zitaten der Fachpresse geboten. Man erklärt also kurz, knapp und präzise, was "007 First Light" ausmacht.

Wir konnten "007 First Light" bereits pünktlich zum Launch genau unter die Lupe nehmen. Unseren ausführlichen Test des Action-Adventures findet ihr an dieser Stelle.

"007 First Light" erschien am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im dritten Quartal.