007 First Light: Ungefährer Umfang der Kampagne

Content Creator JorRaptor hat jetzt den ungefähren Umfang der Kampagne von "007 First Light" geschätzt. Er konnte den Bond-Shooter bereits ausführlich unter die Lupe nehmen.

Demnach sollten wir mit der Kampagne von "007 First Light" etwa 20 Stunden beschäftigt sein, was durchaus im üblichen Rahmen des Genres liegt. Erfahrungsgemäss sollten aber Spieler, die wirklich alles in dem Titel sehen wollen, zusätzliche Zeit einplanen.

Erst gestern hat IO Interactive in Person von Art Director Rasmus Poulsen bestätigt, dass "007 First Light" ohne den Einsatz von generativer KI entsteht. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erscheint am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im Laufe des dritten Quartals.