007 First Light verschoben

Das eigentlich für März 2026 angekündigte "007 First Light" benötigt etwas länger als geplant. Die Beteiligten von IO Interactive geben an, es würde noch mehr Zeit für den Feinschliff benötigen, weil es sich bei dem Spiel um James Bond um das ambitionierteste Projekt des Studios handele. Als neuer Termin ist der 27. Mai 2026 angesetzt. Dieses Update wurde auf dem offiziellen Bluesky-Kanal geteilt:
An important update regarding the release date of 007 First Light.— 007 First Light (@007game.ioi.dk) 23. Dezember 2025 um 18:01
Aus der Meldung von IO geht hervor, dass das Action-Adventure von Anfang bis Ende spielbar ist. Zudem wird die aus dem bisher gezeigten Material bereits ersichtliche Vielseitigkeit unterstrichen:
"(...) und das Team hat sich voll und ganz darauf konzentriert, ein unvergessliches James-Bond-Erlebnis zu schaffen, das atemberaubende Action, weltweite Abenteuer, Spionage, Gadgets, Verfolgungsjagden und vieles mehr vereint. Als unabhängiger Entwickler und Publisher können wir mit dieser Entscheidung sicherstellen, dass das Spielerlebnis vom ersten Tag an den Qualitätsansprüchen unserer Spielerinnen und Spieler gerecht wird."