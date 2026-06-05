007 First Light: Technik-Analyse zur Xbox-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite von "007 First Light" auf der Xbox Series X beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "007 First Light" auf der Xbox Series X über zehn Minuten lang thematisiert. Dabei zeigt sich, dass Inhaber einer Microsoft-Konsole nur kleinere Abstriche gegenüber der Konkurrenz aus dem Hause Sony machen müssen. Die Xbox Series S macht ebenfalls keine schlechte Figur.

Bereits im Mai war eine Technik-Analyse zur PS5-Fassung von "007 First Light" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"007 First Light" erschien am 27. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt im dritten Quartal.