Age of Empires 5 in Entwicklung?

Frühere "Age of Empires" werden noch mit Updates versorgt, trotzdem sehnen sich Fans nach einem neuen Eintrag in der Serie. Zwar gibt es keine offizielle Ankündigung, jedoch eine deutliche Andeutung, dass ein mögliches "Age of Empires 5" entwickelt oder geplant wird.

“Is hard at work continuing the great legacy of Age of Empires” pic.twitter.com/mW7X7N7NxL — PiratNation (@PiratNation) October 11, 2025

Zu finden sind diese in Jobausschreibungen von Microsoft und dem für "Age of Empires" bekannten Entwicklerstudio World’s Edge. Gesucht werden ein oder eine Senior Unreal Engineer für Shared Technology und Principal Unreal Engineer für Gameplay. Die Ziffer fünf fällt zwar nicht, die Rede ist jedoch von einer Fortführung des PC-Franchise:

"Bei Xbox Game Studios arbeiten wir intensiv daran, das grossartige Erbe von Age of Empires, unserem beliebten RTS-Franchise, fortzuführen. Wir sind eine leidenschaftliche Gruppe, die für dieses fantastische Franchise verantwortlich ist, und erweitern unser Team um einen grossartigen Kollegen, der für die Planung und den Aufbau unserer zukünftigen Technologieplattform verantwortlich sein wird. [Übersetzung]“

Auffällig in den Jobausschreibungen ist, dass das "Age of Empires"-Projekt auf Basis der Unreal Engine entwickelt wird, während in früheren Spielen spezialisierte Engines zum Einsatz kamen. Sollte es sich tatsächlich um "Age of Empires 5" handeln, würde sich ein Release im Jahr 2027 anbieten, also zum 30. Jubiläum des Franchise.