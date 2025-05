Enhanced Edition von Stalker: Legends of the Zone angekündigt

GSC Game World kündigt eine Enhanced Edition seiner "Stalker: Legends of the Zone Trilogy" an. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist die Enhanced Edition der "Stalker: Legends of the Zone Trilogy" bereits ab 20. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Wir können uns inhaltlich unter anderem auf eine (noch) schickere Optik des Shooter-Trios freuen und auf den Konsolen dann etwa auch den Mod-Support nutzen.

Das Bundle "Stalker: Legends of the Zone" enthält die Titel "Stalker: Shadow of Chernobyl" aus dem Jahr 2007, "Stalker: Clear Sky" von 2008 und "Stalker: Call of Pripyat", welches 2009 erschien. Die Ursprungsversionen sind für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC verfügbar. Für deren Inhaber ist das Upgrade innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie sogar gratis. Die jeweiligen Originale bleiben dabei aber immer noch verfügbar.