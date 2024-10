Stalker: Original-Trilogie auch für Switch

GSC Game World kündigt die Original-Trilogy von "Stalker" auch für Switch an. Der Release geht sogar noch in diesem Monat über die Bühne.

Demnach wird "Stalker: Legends of the Zone", so der Name des Bundles, schon am 31. Oktober auch für Nintendos Hybridkonsole verfügbar sein. Vor ein paar Monaten wurde es ja bereits für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Wie der erste Teil auf der Switch aussieht, zeigt uns gleichzeitig ein Trailer.

Das Bundle "Stalker: Legends of the Zone" enthält die Titel "Stalker: Shadow of Chernobyl" aus dem Jahr 2007, "Stalker: Clear Sky" von 2008 und "Stalker: Call of Pripyat", welches 2009 erschien. Kostenpunkt sind 39,99 Euro.