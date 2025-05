Technik-Analyse zur Enhanced Edition von Stalker: Legends of the Zone Trilogy

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite der Enhanced Edition von "Stalker: Legends of the Zone Trilogy" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der Enhanced Edition von "Stalker: Legends of the Zone Trilogy" fast 14 Minuten lang thematisiert. Dabei hat die PlayStation 5 Pro am Ende erwartungsgemäss die Nase vorne, wobei man vielleicht nicht unbedingt eine Revolution in diesem Bereich erwarten sollte.

Das Bundle "Stalker: Legends of the Zone" enthält die Titel "Stalker: Shadow of Chernobyl" aus dem Jahr 2007, "Stalker: Clear Sky" von 2008 und "Stalker: Call of Pripyat", welches 2009 erschien. Die Ursprungsversionen sind für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC verfügbar. Für deren Inhaber ist das Upgrade innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie sogar gratis. Die jeweiligen Originale bleiben dabei aber immer noch verfügbar.