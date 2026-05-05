Halo 2 & 3: Remakes in Planung?

Es könnte sein, dass die Xbox Game Studios und die Halo Studios momentan an Neuauflagen von "Halo 2" und "Halo 3" arbeiten. Darüber berichten mittlerweile gleich mehrere Quellen.

Aber der Reihe nach: Zwei dieser Quellen sollen die Identität der Remakes von "Halo 2" und "Halo 3" auch belegt haben, etwa durch unveröffentlichtes Material zu einem Projekt mit dem Namen "Campaign Evolved". Laut deren Angaben sind die geplanten Neuauflagen unabhängig vom Erfolg dieses Projekts in Entwicklung. Eine Verbindung ergibt sich aber über inhaltliche Elemente: Demnach sollen Missionen in "Campaign Evolved" Gegner wie Brutes enthalten, welche auf Inhalte aus den späteren Serienteilen verweisen.

Ein weiterer Hinweis betrifft die Designentscheidungen: So orientieren sich die Brutes an Konzeptzeichnungen aus "Halo Reach" und nutzen etwa bekannte Waffen wie den Spiker oder ein Plasma-Gewehr. Besagte Informationen konnten jedoch nicht unabhängig bestätigt werden, zumal man sich von offizieller Seite aus bisher auch noch nicht dazu geäussert hat.

"Halo 2" ist für die erste Xbox und den PC erhältlich. "Halo 3" wurde für die Xbox 360 veröffentlicht.