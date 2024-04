World of Warcraft: Die Alpha-Testphase von The War Within

Die Veröffentlichung von "The War Within" rückt diese Woche ein grosses Stück näher, wenn die Alpha-Tests beginnen. Ausgewählte Spieler können während der Alpha-Testphase die erste Zone Insel von Dorn von "The War Within" erkunden und die neuen Spielmechaniken ausprobieren.

Alpha Build

Quests auf der Insel von Dorn: Die meisten Kampagnenquests zum Stufenaufstieg und lokale Geschichten (Nebenquests) sind verfügbar, wobei einige Hauptkomponenten der Handlung bis zur Veröffentlichung verschlüsselt bleiben

Die meisten Kampagnenquests zum Stufenaufstieg und lokale Geschichten (Nebenquests) sind verfügbar, wobei einige Hauptkomponenten der Handlung bis zur Veröffentlichung verschlüsselt bleiben Zwei Dungeons: Metbrauerei, Glutbräu & Die Brutstätte

Metbrauerei, Glutbräu & Die Brutstätte Drei Tiefen: Erdwühlerminen, Fungusphantasterei und Kriegvals Kräftigung

Erdwühlerminen, Fungusphantasterei und Kriegvals Kräftigung Berufsupdates: Kräuterkunde

Kräuterkunde Heldentalente: Die meisten Klassen werden über mindestens einen testbaren Talentbaum verfügen, mit Ausnahme von Meuchelschurke, Verstärkungsschamane und Braumeistermönch, die in späteren Testbuilds aktiv werden

Zusätzlich hat das WoW-Team eine besondere limitierte Collector's Edition (CE) für "The War Within" angekündigt, die ab heute über verschiedene Händler in aller Welt vorbestellt werden kann.

Die Collector's Edition feiert nicht nur The War Within, sondern erinnert auch an das 20. Jubiläum von WoW und enthält: