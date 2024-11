Morgen kommen die Teams von "World of Warcraft", "Hearthstone" und "Warcraft Rumble" für eine ganz besondere Präsentation zusammen - der Direct zum 30. Jubiläum von Warcraft! Sie beginnt um 19:00 Uhr auf Twitch und YouTube. Vor dem offiziellen Start gibt es eine kleine Pre-Show in der "Warcraft"-Entwicklern auf das Vermächtnis dieses legendären Spieleuniversums zurückblicken und einen Ausblick auf die Zukunft der "Warcraft"-Titel geben.

Nach der Direct wird die Feier mit einer Übertragung des Konzerts "World of Warcraft: 20 Years of Music" fortgesetzt, das von Helvepic produziert und im September in der Schweiz aufgezeichnet wurde.

Das Konzert bringt das 21st Century Orchestra und die drei Chöre Tales of Fantasy, Ardito und Madrijazzbin Gospel in einer Darbietung mit 190 Künstlern zusammen, die eine Hommage an zwei Jahrzehnte der erfolgreichsten Musikstücke aus "World of Warcraft" präsentieren.

Spieler, die sich die Übertragung ansehen, können ausserdem Belohnungen für Ingame-Gegenstände in "WoW", "Hearthstone" und "Warcraft Rumble" erhalten.