World of Warcraft: Midnight hat einen Releasetermin

Activision-Blizzard hat einen konkreten Releasetermin für die Midnight-Erweiterung von "World of Warcraft" verkündet. Vorher wird aber noch das The War Within-Inhaltsupdate veröffentlicht.

Abenteuer rufen demnach die Bewohner von Azeroth nach Hause, während sich Xal'atath und ihre Verschlingende Schar darauf vorbereiten, über die neu polierten Stufen von Silbermond zu marschieren, wenn mit "Midnight" das zweite epische Kapitel der Weltenseelen-Saga von "World of Warcraft" am 3. März 2026 veröffentlicht wird.

Aber die Feierlichkeiten beginnen schon viel früher. Wie zuvor angekündigt, beginnt der Vorabzugang auf Behausungen bereits am 3. Dezember mit der regionalen Veröffentlichung des "The War Within"-Inhaltsupdates 11.2.7 - Die Warnung - für Spieler, die "Midnight" vorbestellt haben. Im Zusammenhang damit feiern auch andere Blizzard-Spiele dieses Ereignis für "World of Warcraft".

Diejenigen, welche die Einführungs-Questreihe für WoW-Behausungen abschliessen und dann im Spiel den Erfolg "Willkommen zu Hause!" erhalten, schalten dadurch sofort Belohnungen für andere Titel von Blizzard frei - im Einzelnen: