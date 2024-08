World of Warcraft: Neuer Kurzfilm über Alleria

Alleria Windläufer war einst auf dem Weg, die Waldläuferkriegsherrin von Silbermond zu werden. Aber ein Angriff der Horde, eine Familientragödie und die Bedrohung eines endlosen Krieges trieben die älteste der berühmten Windläuferschwestern dazu, ihre Familie und bürgerliche Pflicht zurückzulassen, um das Universum zu bereisen und sich unbekannten Gegnern zu stellen.

Allerias Reise steht im Mittelpunkt des neuen Kurzfilms "Licht und Schatten"

Der animierte Kurzfilm stellt Euch vor, wer Alleria ist und welche Entscheidungen sie getroffen hat, und zeigt ausserdem ihre Verwandlung in den Charakter, den die Spieler in der kommenden, zehnten "World of Warcraft"-Erweiterung, "The War Within", sehen werden, die am 26. August veröffentlicht wird.