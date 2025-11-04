World of Warcraft: Start-Termin für die Beta von Midnight

Blizzard hat den Start-Termin für die Beta der kommenden Midnight-Erweiterung von "World of Warcraft" verkündet. Demnach müssen wir uns nur noch bis nächste Woche gedulden.

Demnach beginnt die Beta der Midnight-Erweiterung von "World of Warcraft" am 11. November. Im Verlauf des Tests wird das WoW-Team Spieler einladen, dadurch die bevorstehende Erweiterung prüfen und Feedback einholen.

Bei dem Betatest können wir kommende Features wie die Stufenaufstiegs-Questkampagnen, die frisch entworfenen, zentralen Orte für Spieler 'Immersangwald' und 'Silbermond' sowie andere Zonen, das Beutejagdsystem, das neue verbündete Volk der Haranir und noch viel mehr erleben. Spätere Phasen des Betatests werden ausserdem Schlachtzugsbosse umfassen, um Feedback zu Werkzeugen für Kämpfe und Begegnungen einzuholen.

Die Midnight-Erweiterung von "World of Warcraft" hat noch keinen offiziellen Releasetermin.