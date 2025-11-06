World of Warcraft nicht für Konsole

Blizzard Entertainment hat kürzlich aufgekommene Spekulationen über Konsolenumsetzungen von "World of Warcraft" dementiert. Eine genauere Erklärung dazu hatte man ebenfalls parat.

Demnach sagt Game Director Ion Hazzikostas, dass es keinen Grund gebe, Informationen zu eventuellen Konsolenumsetzungen von "World of Warcraft" zurückzuhalten: Wären diese in Entwicklung, hätte Blizzard dies offen kommuniziert. Der Fokus des Teams liege aber weiterhin auf der PC-Version des Online-Rollenspiels.

Erst vorgestern hatte Blizzard verkündet, dass die Beta der kommenden Midnight-Erweiterung für "World of Warcraft" am 11. November beginnt. Unsere News zu dem Thema mit weiteren Details darüber könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"World of Warcraft" erschien hierzulande am 11. Februar 2005 für den PC.