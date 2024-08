Nintendo zeigt Zeitleiste zu Zelda-Universum

Wie die "Zelda"-Spiele zeitlich zueinander angesetzt sind, war schon immer ein viel diskutiertes Thema. Nun hat Nintendo Licht ins Dunkel gebracht, und eine Zeitleiste aller Spiele gezeigt. Für die 'Fan-Lieblinge' "Breath Of The Wild" und "Tears Of The Kingdom" fällt die chronologische Übersicht durchaus überraschend aus. Ihr findet sie in dem als Quelle zu dieser Meldung angegebenen Link.

So geht aus dem auf der Nintendo Live 2024 in Sydney gezeigten Plakat hervor, dass beide Titel unabhängig von den anderen Spielen sind. Sie lassen sich nämlich weder der Zeitleiste "Der Held ist besiegt“ noch "Der Held ist siegreich“ zuordnen.

Die Zeitleiste könnt ihr euch auch online unter diesem Link anschauen.