Ubisoft arbeitet an nächstem Live Service Ghost Recon

Ubisoft hat bestätigt, dass an einem neuem "Ghost Recon"-Spiel gearbeitet wird. Somit handelt es sich um das erste Spiel in dem Franchise seit 2019 mit "Breakpoint". Die Ankündigung kommt nicht etwa mit einer Show samt Trailer, sondern weit weniger spektakulär.

Die Bestätigung bringt Yves Guillemot, der zudem wissen liess, dass es sich wieder um ein Live-Service-Spiel handeln wird. Gefragt nach der Live Service Geschichte des Unternehmens antwortete der CEO von Ubisoft auf der kürzlichen Investorenkonferenz mit der Erwähnung des Erfolges von "Rainbow Six: Siege". Die zukünftige Strategie schilderte er wie folgt:

"Zusätzlich zu dem gerade erwähnten Flaggschiffspiel ist es unser Ziel, generell starke Fortschritte auf dem wachsenden Markt zu machen, indem wir unsere aktuellen Erfahrungen, die wir anbieten, weiter verbessern – und von den bevorstehenden Markteinführungen, wie The Division und Ghost Recon, profitieren.“

Gerüchte über ein neues "Ghost Recon" gibt es schon eine ganze Weile. So hiess es, dieses werde von Ubisoft Paris bereits seit 2021 unter dem Codenamen OVER entwickelt. Interessanterweise hat CFO Frederick Duguet später in der Versammlung das Spiel als "First-Person Shooter" bezeichnet, während es sich bei den letzten Teilen um Third-Person-Cover-Shooter handelte. Ob dies lediglich ein Versprecher war, muss die Zeit zeigen.