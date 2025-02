The Pokémon Company: Champions der EUIC 2025

Vom 21. bis zum 23. Februar haben über 5'500 Spieler:innen um den Sieg in den verschiedenen Kategorien bei der diesjährigen EUIC gekämpft. Die Teilnehmenden sind in den Kategorien Pokémon-Sammelkartenspiel, "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur", "Pokémon GO" und "Pokémon UNITE" angetreten.

Die Champions der europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2025

Sammelkartenspiel (Junioren):

1. Platz: Oliver Cahill [UK]

2. Platz: Andreas Ketels [BE]

Sammelkartenspiel (Senioren):

1. Platz: Gabriel Fernandez [BR]

2. Platz: Nathan Osterkatz [US]

Sammelkartenspiel (Meisterklasse):

1. Platz: Ryuki Okada [JP]

2. Platz: Natalie Millar [AU]

Videospiel (Junioren):

1. Platz: Fabian Musikant [DE]

2. Platz: Ismael Hoggui [FR]

Videospiel (Senioren):

1. Platz: Ian Larson [US]

2. Platz: Louis Fontvieille [FR]

Videospiel (Meisterklasse):

1. Platz: Wolfe Glick [US]

2. Platz: Dylan Yeomans [UK]

Pokémon GO:

1. Platz: Leo “P4T0M4N” Marín Torres [ES]

2. Platz: Cedric “Zzweilous” Voigt [DE]

Pokémon UNITE:

1. Platz: Luminosity [North America]

2. Platz: Peru Unite [Latin America – South]

Während der Abschlusszeremonie hat The Pokémon Company International weitere spannende Neuigkeiten für alle Fans der Pokémon-Meisterschaften verkündet:

Der Weg zu den Weltmeisterschaften – Pokémon-Videospiele

"Der Weg zu den Weltmeisterschaften – Pokémon-Videospiele" ist die neueste Fortsetzung der Pokémon-Dokuserie "Der Weg zu den Weltmeisterschaften". Die neue Staffel umfasst drei Folgen, in welchen die Fans verschiedene Wettkämpfer, Streamer und Professoren der Pokémon-Videospiele begleiten können, wie sie ihre Ambitionen und Errungenschaften mit ihnen teilen. Ab Freitag, dem 07. März werden wöchentlich neue Folgen auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal ausgestrahlt. Den Anfang macht dabei Folge 1 – Die Besten der Welt. Den Trailer zu „Der Weg zu den Weltmeisterschaften – Pokémon-Videospiele“ gibt es hier.

Die Zuschauer-Anmeldung für die Pokémon-Weltmeisterschaften 2025

Ein neuer Trailer für die Pokémon-Weltmeisterschaften 2025, die vom 15. bis 17. August 2025 in Anaheim, Kalifornien, stattfindet, enthüllt die besondere Illustration für das Event – Pikachu, Pummeluff, Machomei und Freunde auf einem Roadtrip nach Kalifornien in einem gelben Cabrio. Der Trailer kündigte auch den Start der Zuschauer-Interessenliste der Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 im März 2025 an. Ab nächsten Monat können Pokémon-Trainer, die sich über worlds.pokemon.com/de-de/ anmelden, automatisch an einer Verlosung teilnehmen, bei der sie Tickets für das Event erhalten können.