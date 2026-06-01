PokÃ©mon TCG: 30 Jahre Erweiterung

Zur Feier von 30 Jahren "PokÃ©mo"n hat The PokÃ©mon Company International heute "30 Jahre" vorgestellt, die neue Erweiterung des meistverkauften PokÃ©mon-Sammelkartenspiels, die ab dem 16. September 2026 bei teilnehmenden HÃ¤ndlern weltweit erhÃ¤ltlich sein wird.

PokÃ©mon-Sammelkartenspiel: 30 Jahre ist die erste Erweiterung des PokÃ©mon-Sammelkartenspiels Ã¼berhaupt, die zeitgleich mit einer koordinierten weltweiten VerÃ¶ffentlichung in teilnehmenden MÃ¤rkten erscheint, gefolgt von weiteren ProduktverÃ¶ffentlichungen im Laufe des Jahres. Ausserdem enthÃ¤lt die kommende Erweiterung ausschliesslich holografische Karten und bringt klassische Fan-Favoriten zurÃ¼ck.

Ihr kÃ¶nnt euch mit 30 Jahre auf eine vÃ¶llig neue Karten-Seltenheit freuen: selten, futuristisch. Diese besticht durch lebendige neue Designs des renommierten japanischen KÃ¼nstlers Yoshirotten. Jede Karte der Seltenheit "selten, futuristisch" zeigt PokÃ©mon in eindrucksvollen Illustrationen, die Hoffnung auf eine unbekannte Zukunft vermitteln.

Jedes Boosterpack der Erweiterung "30 Jahre" enthÃ¤lt ausserdem eine von 30 einzigartigen holografischen Pikachu-Karten, die alle von einem anderen KÃ¼nstler illustriert wurden. "30 Jahre" enthÃ¤lt ausserdem neue Karten, die eine Vielzahl von PokÃ©mon in unterschiedlichen Szenen aus Tag und Nacht zeigen.

Ausserdem kÃ¶nnt ihr 30 klassische PokÃ©mon Karten aus der jahrzehntelangen Geschichte des Spiels entdecken, die in "30 Jahre" ihr Comeback feiern. Jede dieser klassischen Karten wird mit einer beeindruckenden holografischen Veredelung versehen sein.