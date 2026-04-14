30 Jahre PokÃ©mon

Im Rahmen der Kampagne "Was ist dein Favorit?", die zur Feier von 30 Jahren PokÃ©mon ins Leben gerufen wurde, hat The PokÃ©mon Company International heute neue Details zu Events mit elektronischer Tanzmusik (EDM) bekannt gegeben, bei denen Fans in Los Angeles und London vor Ort mit dabei sein kÃ¶nnen. Diese Events sind dafÃ¼r konzipiert, dass EDM-Fans und PokÃ©mon-Fans bei einem immersiven, sorgfÃ¤ltig zusammengestellten Konzerterlebnis zusammenkommen kÃ¶nnen.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte tritt die Marke PokÃ©mon ins weltweite Rampenlicht der EDM-Szene, indem sie sich mit weltberÃ¼hmten KÃ¼nstlern zusammenschliesst, darunter Marshmello als Headliner und Alison Wonderland im Vorprogramm. Ziel ist ein dynamisches Livemusik-Erlebnis mit einzigartigen Sets und Visuals, die exklusiv fÃ¼r Elektrisierende Nacht von PokÃ©mon kreiert wurden. GÃ¤ste kÃ¶nnen sich auf mitreissende Auftritte freuen, die von innovativer BÃ¼hnentechnologie und von PokÃ©mon inspirierter visueller ErzÃ¤hlkunst untermalt werden, wodurch der Marke auf elektrisierende Art und Weise noch mehr Leben eingehaucht wird.

Die Termine fÃ¼r euch im Ãœberblick

Intuit Dome, Los Angeles - 24. Oktober 2026

- 24. Oktober 2026 The O2 arena, London - 10. November 2026

Teilnehmen kÃ¶nnt ihr ab 16 jahren. Der Ticketverkauf startet am 17. April: fÃ¼r Los Angeles um 19:00 uhr via Ticketmaster und fÃ¼r London um 11:00 uhr via AXS. Vor Ort kÃ¶nnt ihr zudem limitiertes Merchandise erwerben.

Weitere Events fÃ¼r Familien

ZusÃ¤tzlich sind fÃ¼r den Sommer 2026 die familienfreundlichen â€žStrahlender Tagâ€œ-Events geplant. Diese finden in folgenden StÃ¤dten statt:

Dresden (Deutschland)

Bordeaux (Frankreich)

New York City (USA)

Mexiko-Stadt (Mexiko)

Diese interaktiven Veranstaltungen richten sich an Fans jeden alters. Weitere Details dazu folgen zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt.