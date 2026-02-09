30 Jahre PokÃ©mon

The PokÃ©mon Company International enthÃ¼llt heute eine umfangreiche ganzjÃ¤hrige Kampagne namens "Was ist dein Favorit?", die 30 Jahre der beliebten Marke PokÃ©mon feiert, indem Fans auf der ganzen Welt die Gelegenheit erhalten, ihr Lieblings-PokÃ©mon zu teilen. Die Kampagne wurde beim Super Bowl LX eingelÃ¤utet, wo mit der Ausstrahlung eines neuen Werbespots "Was ist dein Favorit?" vorgestellt wurde.

UnterstÃ¼tzung von PokÃ©mon-Fans, darunter Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal und Young Miko, die alle ihr Lieblings-PokÃ©mon prÃ¤sentieren. In diesem Rahmen werden die DiversitÃ¤t der globalen PokÃ©mon-Community und der anhaltende Einfluss der Marke auf die Popkultur und die Unterhaltungsbranche hervorgehoben.

Die Kampagne "Was ist dein Favorit?" veranschaulicht das zentrale Ziel der Marke, Menschen durch ihre gemeinsame Liebe zu PokÃ©mon zusammenzubringen. Seit die Marke vor 30 Jahren ihren Anfang nahm, haben sich Fans oft gegenseitig gefragt:

"Was ist dein Favorit? â€“ eine Frage, die leidenschaftliche Diskussionen entfacht und Fans daran erinnert, dass es fÃ¼r jede Person ein passendes PokÃ©mon gibt. WÃ¤hrend wir uns auf ein Jahr voller Feierlichkeiten vorbereiten, bei denen Fans im Fokus stehen werden, danken wir Trainer auf der ganzen Welt dafÃ¼r, dass sie ein Teil unserer diversen, globalen und mehrere Generationen umfassenden Community sind. Wir kÃ¶nnen es kaum erwarten, sie in den nÃ¤chsten Monaten mit weiteren Angeboten und Erlebnissen zu Ã¼berraschen und ihnen damit Freude zu bereiten."

Kenji Okubo, PrÃ¤sident von The PokÃ©mon Company International

Fanfotos zu Was ist dein Favorit?

Ab heute kÃ¶nnen Fans auf der ganzen Welt an den Feierlichkeiten zu "Was ist dein Favorit?" teilhaben, indem sie mit einer neuen Kamera-Funktion in PokÃ©mon GO â€“ der beliebten App fÃ¼r MobilgerÃ¤te, die dieses Jahr ihr zehntes JubilÃ¤um feiert â€“ ihr Lieblings-PokÃ©mon mit anderen teilen.

Fans kÃ¶nnen ihr Lieblings-PokÃ©mon fÃ¼rs Foto auswÃ¤hlen und online #Pokemon30 folgen, um die Favoriten anderer Trainer zu sehen.

Globale â€žStrahlender Tagâ€œ- und â€žElektrisierende Nachtâ€œ-Events

Im Rahmen der Kampagne â€žWas ist dein Favorit?â€œ erwarten Fans verschiedene Erlebnisse, welche die Community dazu ermutigen, sich im echten Leben zusammenzufinden.

Im Laufe des Jahres wird The PokÃ©mon Company International eine Reihe an Events veranstalten, darunter "Strahlender Tag" und "Elektrisierende Nacht", bei denen Fans aller Altersklassen auf interaktive und immersive Weise zusammenkommen kÃ¶nnen. "Strahlender Tag"-Events bieten familienfreundliche AktivitÃ¤ten und Programme, wÃ¤hrend bei "Elektrisierende Nacht"-Events aufregende Ãœberraschungen auf diejenigen warten, die mit PokÃ©mon aufgewachsen sind.

Weitere Details zu â€žStrahlender Tagâ€œ und "Elektrisierende Nacht" werden in Zukunft angekÃ¼ndigt.