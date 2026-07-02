Gleich mehrere News von der PokÃ©mon Company

Das Champion of Champions-Turnier findet am 29. Juli 2026 in London statt und bringt acht herausragende Gewinner aus einer Reihe einzigartiger und wettbewerbsintensiver Disziplinen zusammen, darunter:

Weltmeisterin im Pfeifen â€“ Aina Ziordia Botella [Spanien]

â€“ Aina Ziordia Botella [Spanien] Pizzaakrobatik-Weltmeister â€“ Nicola Matarazzo [Italien]

â€“ Nicola Matarazzo [Italien] Kissenkampf-Weltmeister â€“ Leandro Silva [USA],

â€“ Leandro Silva [USA], Weltmeister im Nichtstun â€“ Denis Kwan Hong-Wang [Hongkong]

Weitere Teilnehmer werden im Vorfeld der Veranstaltung bekannt gegeben.

Der renommierte Teilnehmer an PokÃ©mon Video Game Championships und dreifache Weltmeister Ray Rizzo wird die Teilnehmer im Vorfeld der Veranstaltung in allen Aspekten von PokÃ©mon Battles coachen und sein Fachwissen weitergeben, um allen Beteiligten ein wettbewerbsorientiertes und authentisches Turniererlebnis zu garantieren.

Livestream

Der HÃ¶hepunkt des Events ist ein weltweit per Livestream Ã¼bertragener Showdown am 29. Juli, bei dem Fans aus aller Welt eingeladen sind, ab 15:00 Uhr CEST den offiziellen PokÃ©mon Twitch Channel und offizieller PokÃ©mon YouTube Kanal zu verfolgen, wÃ¤hrend die Teilnehmer um den ultimativen Titel kÃ¤mpfen: PokÃ©mon Champion of Champions.

Der Gewinner sichert sich eine Reise zu den PokÃ©mon-Weltmeisterschaften 2027 sowie eine Spende in seinem Namen an eine WohltÃ¤tigkeitsorganisation seiner Wahl.

Das Turnier wurde ins Leben gerufen, um die ZugÃ¤nglichkeit und PlattformunabhÃ¤ngigkeit des Spiels zu feiern, und soll zeigen, dass bei PokÃ©mon Champions jeder zum Champion werden kann.

PokÃ©mon Champions ist inklusiv und fÃ¼r alle Spieler zugÃ¤nglich konzipiert, mit kostenlosen Downloads, Cross-Play-KompatibilitÃ¤t zwischen MobilgerÃ¤ten und Nintendo Switch sowie einem Gameplay, das sowohl Neulinge als auch erfahrene WettkÃ¤mpfer anspricht.