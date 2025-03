PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Pocket: GlÃ¤nzendes Festival

Die The Pokémon Company-Gruppe hat heute angekündigt, dass in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket mit der neuen Erweiterung "Glänzendes Festival" erstmals Schillernde Pokémon erscheinen werden. Das neue Erlebnis-Boosterpack wird ab dem 27. März 2025 im Spiel eingeführt. Ausserdem können sich Spielende auf die erste Saison mit Rangmatches freuen, die ihnen eine neue Art bieten wird, in der App zu kämpfen.

Das neue Erlebnis-Boosterpack Glänzendes Festival ermöglicht es Fans, eine Vielzahl von Schillernden Pokémon zu entdecken, darunter beliebte Pokémon wie Glurak-ex, Lucario-ex und Pachirisu. Die neuen Karten der Schillernden Pokémon haben ausserdem einen neuen Holo-Effekt und bieten so eine neue Art der Darstellung. Des Weiteren haben Spielende ab dem 1. April die Möglichkeit eine neue Galerie sowie ein Album zu erhalten, welches im Design an ein Schillerndes Glurak angelehnt ist.

Neben Schillernden Pokémon werden mit Glänzendes Festival auch Pokémon und Trainern aus "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur" eingeführt, darunter Illustrationen von Nigiragi, Felori und Enigmara.

Zum Launch von Glänzendes Festival können Fans ab Freitag, den 28. März 2025, um 06:00 Uhr (UTC) bis Sonntag, den 27. April 2025, um 05:59 Uhr (UTC) an neuen ex-Startdeck-Missionen teilnehmen. Dabei ist es möglich verschiedene Missionen abzuschliessen, um ein Deck-Ticket zu freizuschalten, welches gegen eins von neun Startdecks eingetauscht werden kann. Sobald ein Starterdeck ausgewählt wurde, werden die 20 enthaltenen Karten der eigenen Kartensammlung hinzugefügt.

Rangmatches

In Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket werden bald Rangmatches eingeführt. Die erste Saison wird die neue Erweiterung Glänzendes Festival in den Fokus rücken und vom 28. März 2025 um 06:00 Uhr (UTC) bis zum 27. April 2025 um 05:59 Uhr (UTC) verfügbar sein. In Rangmatches können Fans gegeneinander antreten. Am Ende der Saison erhält man ein vom finalen Rang abhängiges Emblem, welches dem Spieler-Profil hinzugefügt werden kann.