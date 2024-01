FÃ¼nf Versionen von Miniatur-PokÃ©ball-Replikaten angekÃ¼ndigt

Nach der Veröffentlichung der beliebten Druckguss-Pokéball-Replikate, erweitern The Pokémon Company International und The Wand Company ihr Angebot um Miniatur-Pokéball-Replikate. Die erste von fünf Versionen, das Miniatur-Pokéball-Replikat, wird im Februar 2024 veröffentlicht. Fans können ihre Sammlung um einen Miniatur-Superball, Miniatur-Hyperball, Miniatur-Jubelball oder Miniatur-Premierball erweitern, die im Verlauf des Jahres 2024 veröffentlicht werden.

Die Miniatur-Pokéball-Replikate im gleichen ausstellbaren, hochwertigen, präzisen Metall-Druckgussverfahren gefertigt wie die Replikate in voller Grösse und verfügen über Berührungs- und Näherungssensoren. Die Miniatur-Pokéball-Replikate enthalten ebenfalls einen neuen berührungsgesteuerten Standfuss mit Miniatur-Pokéball-Erkennung, der über ein beleuchtetes Pokémon-Logo sowie eine mehrfarbige glitzernden Anzeige in Ringform verfügt. Jedes Miniatur-Pokéball-Replikat enthält ausserdem eine versilberte Sammler-Medaille, die die Silhouetten unterschiedlicher Pokémon zeigen und mit denen man das Replikat auf eine alternative Weise ausgestellt werden kann.

Das Sortiment der Pokéball-Replikate in voller Grösse wird ebenfalls laufend erweitert. Das Ultraball-Replikat wird im Oktober 2024 veröffentlicht. Trainer können sich ausserdem im Jahr 2025 auf die Veröffentlichung von weiteren Pokéball-Replikaten in voller Grösse und Miniatur-Pokéball-Replikaten freuen.

"Jeder Pokéball in voller Grösse besitzt ein solches unverwechselbares und aussergewöhnliches Aussehen, dass wir nicht anders konnten, als Miniatur-Versionen zu erstellen, die von Trainern inspiriert wurden, die Pokébälle an ihren Gürteln tragen."

Chris Barnardo, CEO von The Wand Company.

"Der Pokéball ist ein integraler Bestandteil der Marke Pokémon und die Replikate, die in Zusammenarbeit mit The Wand Company erstellt wurden, sind zu einem beliebten Sammlerstück bei Trainern aus der ganzen Welt geworden. Bei den neuen Miniatur-Pokéball-Replikaten können sich Fans über die gleiche hochwertige Verarbeitung und die Detailtreue der Replikate in voller Grösse freuen, in erlesenen, verkleinerten Versionen, die jeder Pokémon-Sammlung eine neue Dimension verleihen."

Amy Sachtleben, Senior Director of Licensing and Promotions bei The Pokémon Company International