PokÃ©mon-Sammelkartenspiel: Mega-Entwicklung Optimale Ordnung

The PokÃ©mon Company International hat die neueste Erweiterung des erfolgreichen PokÃ©mon-Sammelkartenspiels, Mega-Entwicklung â€“ Optimale Ordnung, verÃ¶ffentlicht. Sie ist ab heute weltweit bei teilnehmenden EinzelhÃ¤ndlern erhÃ¤ltlich.

In PokÃ©mon-Sammelkartenspiel: "Mega-Entwicklung â€“ Optimale Ordnung" werdet ihr auf neue Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon-ex treffen, die ursprÃ¼nglich in "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" entdeckt wurden. Fans kÃ¶nnen sich darauf freuen, Mega-Zygarde-ex, das LegendÃ¤re PokÃ©mon, das StÃ¤rke verkÃ¶rpert, sowie Mega-Starmie-ex, Mega-Pixi-ex und Mega-Panzaeron-ex zu begegnen.

Ausgestattet mit hohen KP und starkem Attackenschaden bringen diese Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon-ex neue Strategien und Spannung in das PokÃ©mon-Sammelkartenspiel. Allerdings geben sie drei Preiskarten ab, wenn sie kampfunfÃ¤hig sind.

Trainer kÃ¶nnen Karten aus Mega-Entwicklung â€“ Optimale Ordnung in Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und verschiedenen Kollektionen ab heute bei teilnehmenden HÃ¤ndlern auf der ganzen Welt entdecken und sammeln.

Ausserdem ist Mega-Entwicklung â€“ Optimale Ordnung jetzt auch digital Ã¼ber die App PokÃ©mon-Sammelkartenspiel-Live auf iOS-, Android-, macOS- und Windows-GerÃ¤ten verfÃ¼gbar.

Ihr kÃ¶nnen neue Mega-Entwicklungs-PokÃ©mon-ex sammeln und mit ihnen kÃ¤mpfen. Nach dem Einloggen erhaltet ihr Ã¼ber den Kampfpass Mega-Entwicklung â€“ Optimale Ordnung ein neues Deck mit Mega-Zygarde-ex. Ein weiteres Deck mit Silvarro-ex kann durch weiteres Spielen freigeschaltet werden.