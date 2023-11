Gemeinsam mit PokÃ©mon Festtagsstimmung verbreitet

Um die kommenden Festtage zu feiern, wird Pokémon kostenlose Pop-up-Stände aufbauen, die Kinder und Familien dazu anregen sollen, gemeinsam mit Pokémon Festtagsstimmung zu verbreiten, indem sie besondere Pokémon-Post verschicken.

An diesen Pop-up-Ständen von Poké-Post kann ein Pikachu- oder Evoli-Geschenkpack des Pokémon-Sammelkartenspiels an einen besonderen Trainer geschickt werden. Jedes Geschenkpack enthält eine dazugehörige Promokarte mit Pikachu oder Evoli als Motiv und einem "Gemeinsam Pokémon"-Stempel sowie ein Karmesin & Purpur-Funpack. Darüber hinaus erhält auch der Absender ein eigenes Geschenkpack.*

Die eintägigen Pop-up-Stände werden über sechs Wochen (vom 18. November bis zum 19. Dezember 2023) in bestimmten Städten innerhalb von Frankreich, Deutschland und des Vereinigten Königreichs aufgebaut werden. So können neue Trainer ihre Freude an Pokémon mit Familie und Freunden teilen, was sie während der Feiertage einander näherbringt.

"Wenn es jemanden in eurem Leben gibt, der diesen Winter liebend gern eine von Pokémon inspirierte Überraschung per Post erhalten würde, ist das genau die richtige Gelegenheit dafür! Wir können es kaum erwarten, die neue Generation von Pokémon-Trainern willkommen zu heissen, die während der kommenden Feiertage gemeinsam mit jemand Besonderem ihr Abenteuer beginnen."

Peter Murphy, der Senior Director of Marketing bei The Pokémon Company International

Termine

jeweils von 10:00 bis 19:30 Uhr Ortszeit

Samstag, 18. November: Castle Street, Edinburgh

Mittwoch, 22. November: The Hayes, Cardiff

Samstag, 25. November: Place de La Défense, Paris

Samstag, 2. Dezember: Westfield La Part-Dieu, Lyon

Mittwoch, 6. Dezember: Pasing Arcaden, München

Samstag, 9. Dezember: Mercedes Platz, Berlin

Samstag, 16. Dezember: Ruhr Park, Bochum

Dienstag, 19. Dezember: Queen’s Walk, London

Pikachu und Evoli selbst werden am Pop-up-Stand von Poké-Post ebenfalls mit dabei sein und es wird diverse Möglichkeiten für schöne Fotos geben.

Mehr Informationen zu den Pop-up-Ständen von Poké-Post..

Eine Reservierung wird nicht benötigt und die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos.