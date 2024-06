PokÃ©mon-Internationalmeisterschaften 2024 in New Orleans

The Pokémon Company International gibt heute neue Details zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 bekannt, die vom 16. bis 18. August im Convention Center in Honolulu, Hawaii, stattfinden. Pokémon-Fans, die am Wochenende die nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 in New Orleans besucht haben, und diejenigen, die das Geschehen über den offiziellen Pokémon-Livestream ver!folgt haben, wurden Zeugen der Enthüllung von einem Weltmeisterschafts-exklusiven Plüsch-Pikachu sowie der Paradies Resort-Promokarte.

Beide Artikel sind im Willkommenspaket für qualifizierte Weltmeisterschaftsteilnehmer enthalten, während nur das Plüsch-Pikachu im Pokémon Center Pop-up Store bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 erhältlich sein wird.

Bei den nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 (NAIC) traten Tausende von erfahrenen Pokémon-Trainer im Pokémon-Sammelkartenspiel, in den Videospielen "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur", "Pokémon GO" und "Pokémon UNITE" an, um sich für die Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 zu qualifizieren.

Nach drei Tagen intensiver Wettkämpfe in New Orleans wurden die folgenden Top-Spieler zu den Champions der nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 gekrönt:

Pokémon-Sammelkartenspiel Junioren

1. Platz: Jose Cruz Galindo Resendiz [US]

2. Platz: Edison Chein [US]

Pokémon-Sammelkartenspiel Senioren

1. Platz: Nathan Osterkatz [US]

2. Platz: Daniel Magda [CZ]

Pokémon-Sammelkartenspiel Meisterklasse

1. Platz: Andrew Hedrick [US]

2. Platz: Stéphane Ivanoff [FR]

Pokémon-Videospiel-Junioren

1. Platz: Kevin Han [US]

2. Platz: Damon Zhu [NZ]

Pokémon-Videospiel-Senioren

1. Platz: Joshua Robinson [US]

2. Platz: Adam Colson [US]

Pokémon-Videospiel-Meisterklasse

1. Platz: Patrick Connors [US]

2. Platz Aurélien Soula [FR]

Pokémon GO

1. Platz: OutOfPoket [US] 2. Platz: Ashtonash [MX]

Pokémon UNITE

1. Platz: Orange Juicers [NA]

2. Platz: Nemesis [NA]