Nach einem spannenden Wochenende in New Orleans, an dem Spieler in "Pokémon Champion"s, dem Pokémon-Sammelkartenspiel, "Pokémon GO" und "Pokémon UNIT"E gegeneinander antraten, stehen die Champs der nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2026 fest. Trainer*innen auf der ganzen Welt erhielten zudem neue Ankündigungen zu PokémonXP und den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026, die im August in San Francisco stattfinden. Ausserdem wurde Chicago als Austragungsort für die nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2027 bekannt gegeben.

Die Champs der nordamerikanischen Internationalmeisterschaften 2026

Videospiele (Senioren):

1. Platz: Damon Zhu [NZ] 2. Platz: Asher Garrett [US]

Videospiele (Meisterklasse):

1. Platz: Conner Pietrusinski [US] 2. Platz: Matteo Boschmans [BE]

Sammelkartenspiel (Junioren):

1. Platz: Francisco Pio Pero [IT] 2. Platz: Eric Rios [ES]

Sammelkartenspiel (Senioren):

1. Platz: David Boehmler [US] 2. Platz: Hikaru Handa [AU]

Sammelkartenspiel (Meisterklasse):

1. Platz: James Kowalski [US] 2. Platz: Neddy Kosek [CZ]

Pokémon GO:

1. Platz: Ryan “PsyRhino” Shoushi [US] 2. Platz: Sameep “TheTaurian22” Grover [CA]

Pokémon UNITE:

1. Platz: Dignitas [North America] 2. Platz: Evil Geniuses [North America]

Erste Vorstellung der Partner von PokémonXP und den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026

Trainer, die in New Orleans vor Ort waren oder zu Hause per Livestream auf den Pokémon-Kanälen zuschauten, erhielten einen ersten Blick auf einige der Partner, die später in diesem Jahr bei PokémonXP und bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco Ausstellungen haben werden, darunter LEGO, Santa Cruz, Crocs, Funko, Stern Pinball, Build-A-Bear, Jazwares, Bandai Spirits, Sideshow und viele mehr. Weitere Informationen gibt es hier.

Pokémon-Weltmeisterschaften 2026: Paradies Resort-Karte, Promokarten und Willkommenspaket

In New Orleans wurden ausserdem zum ersten Mal das Willkommenspaket der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026, die Champ-Accessoires, die Paradies Resort-Karte 2026, die Promokarten der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 sowie die PokémonXP-Promokarte gezeigt. So bekamen die Trainerinnen einen Vorgeschmack darauf, was sie später in diesem Jahr in San Francisco erwartet. Weitere Informationen gibt es hier, unter anderem auch dazu, wie diese Karten in lokalen Stores erhältlich sein werden, falls man nicht mit den anderen Trainerinnen nach San Francisco reisen kann.

Nordamerikanische Pokémon-Internationalmeisterschaften 2027 in Chicago

2027 finden die nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften im McCormick Place Convention Center in Chicago statt. Nach drei Jahren in New Orleans zieht der Wettbewerb in die „Windy City“, wo eine spannende, neue Ära des Wettbewerbs für Trainer*innen anbricht, die ihr Ziel, Champ der nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften zu werden, weiterverfolgen.